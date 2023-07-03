Жару до 32 градусов пообещали ростовчанам днем 3 июля

Posted 3 июля 2023, 05:20
Published 3 июля 2023, 05:20
Modified 3 июля 2023, 05:24
Updated 3 июля 2023, 05:24
В этот день в городе будет облачно, а столбики термометров покажут 32 градуса. Ночью может похолодать до 19 градусов, а днем во вторник температура снова начнет повышаться.
Так, 4 июля воздух прогреется до 34 градусов и ожидаются дожди в течение дня. В среду температура поднимется до 35 градусов, в четверг — 36 градусов.
Самым теплым днем на неделе будет пятница, когда потеплеет до 37 градусов. Далее температура пойдет на спад.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле.