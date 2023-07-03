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Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони

3 июля 2023, 15:02
Фото: ТГ канал rostovnadonuvk
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони
В Ростовской области в озере на территории села Большие салы массово погибла рыба, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что погибли, как мальки, так и крупная рыба по неизвестной причине. По их словам, в округе появился очень неприятный запах.

«Раки все на берегу гибнут. Есть подозрение, что воду чем-то отравили», — уточнил автор. Но какого-либо официального подтверждения этому не было.

Фото: ТГ канал rostovnadonuvk
Минприроды проверит факт массовой гибели рыбы на Зеленом острове в Ростове
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Фото: ТГ канал rostovnadonuvk

Добавим, что населенный пункт находится в Мясниковском районе. Сейчас весь берег озера усеян рыбой, которую облепили мухи.

Ранее стало известно, что Минприроды проверит факт массовой гибели рыбы на Зеленом острове в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Рыба#Гибель рыбы#Крупная рыба#Вонь#Неприятный запах#Вода#Отравление#Мухи#Озеро#Мясниковский район#Минприроды#Зеленый остров#Ростов
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