Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Они рассказали, что погибли, как мальки, так и крупная рыба по неизвестной причине. По их словам, в округе появился очень неприятный запах.
«Раки все на берегу гибнут. Есть подозрение, что воду чем-то отравили», — уточнил автор. Но какого-либо официального подтверждения этому не было.
Добавим, что населенный пункт находится в Мясниковском районе. Сейчас весь берег озера усеян рыбой, которую облепили мухи.
Ранее стало известно, что Минприроды проверит факт массовой гибели рыбы на Зеленом острове в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.