Алексей Логвиненко рассказал о проектах по реконструкции целого ряда городских дорог

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В совещании приняли участие председатель городской Думы — главы города Зинаида Неярохина, прокурор города Олег Фрикель, начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Шпак, а также заместители и руководители структурных подразделений городской администрации.
Как отметил Алексей Логвиненко, объем средств, выделенных на 2023–2024 годы для подготовки проектной документации на строительство и реконструкцию городских автомобильных дорог, составил 447,8 миллиона рублей.
— По ряду важнейших объектов проектная документация уже разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы. Речь идет об участках в пределах переулка Космический до улицы Особенная по улице Орбитальной, от Богатяновского спуска до улицы 13-й линии по улице Береговой, от улицы 2-й Краснодарской до улицы Батуринской в пределах улицы Тружеников, а также — в границах Театрального спуска и по улице Жданова в жилом районе Левенцовский, — пояснил Алексей Логвиненко.
Он также добавил, что в настоящее время в стадии разработки находятся проекты по строительству дороги в районе Театрального спуска, реконструкция проспекта Стачки со строительством транспортных развязок на пересечении проспекта Стачки с улицами Зорге и Малиновского, строительство соединительного участка дороги Доватора — Зоологическая, который станет дублером так называемого Змиевского проезда и строительство соединительного участка от Таганрогской до Доватора с устройством путепровода через железнодорожные пути.
Глава городской администрации подчеркнул, что помимо перечисленных объектов, полным ходом идет проектирование и других автомобильных дорог. Среди них: дорога от ЖК «Западная резиденция», дорога по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую, переход балки «Темерник», и участок дороги от переулка Дунайского до проспекта М. Нагибина со строительством транспортной развязки на пересечении проспекта М. Нагибина — улицы Нариманова, также в работе находятся документы по реконструкции дорог по переулку Алябьева — улице Виталия Ходоша и улице Оганова.
— По всем объектам уже заключены муниципальные контракты, ведутся проектные работы, а документация будет готова к концу текущего года, по части объектов — в первом квартале 2024 года, — сказал Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице до конца года подготовят проекты строительства и реконструкции пяти дорог. После завершения проектной деятельности городу предстоит получить заключения экспертной организации, после чего можно будет приступить к реализации планов по строительству и реконструкции дорог, что позволит повысить транспортную доступность трех районов города.