Алексей Логвиненко рассказал о проектах по реконструкции целого ряда городских дорог

Глава городской администрации подчеркнул, что помимо перечисленных объектов, полным ходом идет проектирование и других автомобильных дорог. Среди них: дорога от ЖК «Западная резиденция», дорога по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую, переход балки «Темерник», и участок дороги от переулка Дунайского до проспекта М. Нагибина со строительством транспортной развязки на пересечении проспекта М. Нагибина — улицы Нариманова, также в работе находятся документы по реконструкции дорог по переулку Алябьева — улице Виталия Ходоша и улице Оганова.