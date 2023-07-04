Банк ДОМ. РФ сообщил о троекратном росте спроса на ипотеку ИЖС

В январе — июне 2023 года ипотеку на покупку частного дома оформили более 4,5 тысячи семей, объем кредитования составил 21 миллиард рублей. В количественном выражении это в три раза больше, чем в за тот же период прошлого года, в денежном — в 2,5 раза.

В среднем ежемесячно кредитование в сегменте ИЖС растет на 20%. Больше всего ипотек на частные дома в первом полугодии текущего года оформлено в Москве и Московской области (5,8 млрд рублей, рост в 3 раза), Краснодарском крае (2,6 млрд рублей, в 2,1 раза), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2,2 млрд рублей, в 3,6 раза). «Мы наблюдаем постоянный рост выдач на ИЖС начиная с осени прошлого года. После декабрьского всплеска рынок не увидел сезонного снижения интереса в зимний период, наоборот, в январе–феврале он увеличивался, набирая обороты к весенне-летнему периоду. Ожидаем что частное домостроение будет и дальше развиваться опережающими темпами, этому способствуют общий тренд в пользу данного формата и разнообразие льготных ипотечных программ», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Больше всего (80% случаев) граждане пользуются такими госпрограммами, как «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека», 11% приходится на государственную ипотеку для ИТ-специалистов, еще 2,5% выдано по стандартной рыночной программе. С момента запуска программ кредитования ИЖС в начале 2021 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 55,6 миллиарда рублей — жилищные условия улучшили 11,6 тыс. семей.