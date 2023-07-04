Банк ДОМ. РФ сообщил о троекратном росте спроса на ипотеку ИЖС

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В среднем ежемесячно кредитование в сегменте ИЖС растет на 20%.
Больше всего ипотек на частные дома в первом полугодии текущего года оформлено в Москве и Московской области (5,8 млрд рублей, рост в 3 раза), Краснодарском крае (2,6 млрд рублей, в 2,1 раза), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2,2 млрд рублей, в 3,6 раза).
«Мы наблюдаем постоянный рост выдач на ИЖС начиная с осени прошлого года. После декабрьского всплеска рынок не увидел сезонного снижения интереса в зимний период, наоборот, в январе–феврале он увеличивался, набирая обороты к весенне-летнему периоду. Ожидаем что частное домостроение будет и дальше развиваться опережающими темпами, этому способствуют общий тренд в пользу данного формата и разнообразие льготных ипотечных программ», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Больше всего (80% случаев) граждане пользуются такими госпрограммами, как «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека», 11% приходится на государственную ипотеку для ИТ-специалистов, еще 2,5% выдано по стандартной рыночной программе.
С момента запуска программ кредитования ИЖС в начале 2021 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 55,6 миллиарда рублей — жилищные условия улучшили 11,6 тыс. семей.