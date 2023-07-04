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Будет ли вторая волна мобилизации после мятежа в Ростове-на-Дону

4 июля 2023, 07:02
Фото: rostovgazeta.ru
Будет ли вторая волна мобилизации после мятежа в Ростове-на-Дону
После вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону многие россияне задаются вопросом о возможности начала второй волны мобилизации. Что говорят власти по этому поводу, в материале RostovGazeta.

Как проходил вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону

В июне 2023 года произошло вооруженное выступление частной военной компании «Вагнер». Организатором стал основатель ЧВК Евгений Пригожин, а российские власти расценили это как попытку мятежа.

Мятежники захватили город Ростов-на-Дону, въехав в него на военной технике. В различных регионах из-за этих событий был объявлен режим контртеррористической операции.

В июне 2023 года произошло вооруженное выступление частной военной компании «Вагнер».В июне 2023 года произошло вооруженное выступление частной военной компании «Вагнер».
В июне 2023 года произошло вооруженное выступление частной военной компании «Вагнер».
Фото: rostovgazeta.ru

Бойцы ЧВК в течение 24 июня находились в городе, выставив военную технику в центральной части. Власти Ростовской области рано утром просили жителей оставаться дома, однако в центре было очень много людей.

Магазины сократили часы работы, а на заправках образовались очереди.

Вечером 24 июня под посредничеством президента Белоруссии Александра Лукашенко Евгений Пригожин достиг соглашения с федеральной властью России о прекращении мятежа.

Продвижение отрядов «Вагнера» к Москве было остановлено, и они вернулись на базы. Уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу против Пригожина было прекращено.

Последствия вооруженного мятежа

Последствия вооруженного мятежаПоследствия вооруженного мятежа
Последствия вооруженного мятежа
Фото: rostovgazeta.ru

Президент РФ Владимир Путин объявил, что военные успешно предотвратили гражданскую войну во время мятежа в России. Он пояснил, что после вооруженных мятежей наступает абсолютный хаос и гражданская война.

«Вот что вы предотвратили. Я хочу выразить вам свою благодарность», — сказал президент во время встречи с теми, кто подавлял мятеж.

Президент назвал предателями организаторов мятежа и уточнил, что группа «Вагнер» полностью финансировалась государством.

«Мы полностью обеспечивали эту группу средствами из Министерства обороны и государственного бюджета. С мая 2022 года по май 2023 года потратили 86,2 миллиарда рублей на денежное содержание и стимулирующие выплаты», — заявил президент.

Он также добавил, что за год компания «Конкорд», которая владеет группой «Вагнер», заработала 80 миллиардов рублей.

Что стало с ЧВК «Вагнер»

Что стало с ЧВК «Вагнер»Что стало с ЧВК «Вагнер»
Что стало с ЧВК «Вагнер»
Фото: rostovgazeta.ru

После мятежа ЧВК «Вагнер» приостановила набор новых бойцов в России, в том числе Ростовской области.

«Из-за того, что „Вагнер“ временно не участвует в СВО и переезда в Беларусь временно прекращается работа региональных центров по набору бойцов», — написал связанный с ЧВК канал.

Отмечается, что ограничения продлятся один месяц.

Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер»

Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер»Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер»
Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер»
Фото: rostov-gorod.ru

Представитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что в настоящее время и в ближайшем будущем нет необходимости проведения новой волны мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, ясно и однозначно заявил о том, что новой мобилизации не будет. Вместо этого продолжается плановый набор военнослужащих по контракту и формирование воинских соединений и частей.

Картаполов уточнил изданию, что на данный момент нет угрозы уменьшения боевого потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также отметил, что во время попытки мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК «Вагнер» не было на месте, они находились в лагерях, и наступление противника было отражено без их участия.

До этого власти страны неоднократно высказывались о том, вторая волна мобилизации не нужна.

Как проходила частичная мобилизация в России

Как проходила частичная мобилизация в РоссииКак проходила частичная мобилизация в России
Как проходила частичная мобилизация в России
Фото: rostov-gorod.ru

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу объявили о частичной мобилизации. Они решили призвать 300 тысяч человек для выполнения задач.
Главным приоритетом стала рассылка повесток тем, кто уже имеет опыт службы или боевых действий.

Перед отправкой военнослужащих на службу все проходили подготовку. Им предоставлялась как теоретическая, так и практическая подготовка, чтобы они были готовы к выполнению своих задач.

Большим преимуществом для всех бойцов является хорошая заработная плата, а также различные поощрительные выплаты. Они регулируются и федеральными, и региональными законами. В октябре привлечение людей для частичной мобилизации было завершено, удалось набрать необходимое количество военнослужащих.

После окончания службы у мобилизованных бойцов есть возможность вернуться к своей предыдущей работе. Несмотря на то, что трудовые договоры были временно приостановлены, рабочие места для них будут сохранены.

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