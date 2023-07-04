Представитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что в настоящее время и в ближайшем будущем нет необходимости проведения новой волны мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации



Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, ясно и однозначно заявил о том, что новой мобилизации не будет. Вместо этого продолжается плановый набор военнослужащих по контракту и формирование воинских соединений и частей.



Картаполов уточнил изданию, что на данный момент нет угрозы уменьшения боевого потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также отметил, что во время попытки мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК «Вагнер» не было на месте, они находились в лагерях, и наступление противника было отражено без их участия.