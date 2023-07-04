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Буцаев: На ЭТП будет увеличиваться количество лотов

4 июля 2023, 11:59
Фото: Википедия
Электронная торговая площадка (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов разработает функцию продвижения лотов по аналогии с порталами по размещению объявлений. Площадка создана Российским экологическим оператором.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя на ЭТП в разы вырастет количество лотов, передает 56orb.ru.

«Мы ожидаем пользователей, которые захотят быстрее найти контрагентов через площадку и выйти на сделку. Кроме того, уверены, что услуга по исполнению РОП станет еще более востребованной на нашей площадке», — заявил Бурцев.

Временной период продвижения объявления можно выбрать в разных диапазонах: 4, 24, 48 часов.

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов отметил, что функция «Продвижение лота» будет нужна именно для случаев, когда необходимо оперативно найти контрагента.

«Здесь все просто: платишь деньги — и твое объявление наверху», — заявил он.

ЭТП появилась в сентябре прошлого года, на ней можно продавать и покупать вторсырье, заказывать услуги в рамках РОП. На площадке зарегистрировано более 950 компаний, опубликовано лотов на общую сумму 1 миллиард рублей.

Законопроект о РОП был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ 25 апреля.

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