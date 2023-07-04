Буцаев: На ЭТП будет увеличиваться количество лотов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя на ЭТП в разы вырастет количество лотов, передает 56orb.ru.
«Мы ожидаем пользователей, которые захотят быстрее найти контрагентов через площадку и выйти на сделку. Кроме того, уверены, что услуга по исполнению РОП станет еще более востребованной на нашей площадке», — заявил Бурцев.
Временной период продвижения объявления можно выбрать в разных диапазонах: 4, 24, 48 часов.
Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов отметил, что функция «Продвижение лота» будет нужна именно для случаев, когда необходимо оперативно найти контрагента.
«Здесь все просто: платишь деньги — и твое объявление наверху», — заявил он.
ЭТП появилась в сентябре прошлого года, на ней можно продавать и покупать вторсырье, заказывать услуги в рамках РОП. На площадке зарегистрировано более 950 компаний, опубликовано лотов на общую сумму 1 миллиард рублей.
Законопроект о РОП был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ 25 апреля.