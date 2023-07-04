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Бывший полицейский из Ростовской области погиб в спецоперации

4 июля 2023, 08:05
Фото: mil.ru
Бывший полицейский из Ростовской области погиб в спецоперации
Во время спецоперации погиб Виталий Панасков, который был жителем Ростовской области, сообщают СМИ.

Donday пишет, что погиб 49-летний житель Каменска-Шахтинского, который ранее являлся сотрудником полиции. Издание уточнило, что его представили к награде.

«Панасков получил смертельное ранение под Бахмутом. Это произошло 22 июня», — сказано в сообщении.

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«Панасков получил смертельное ранение под Бахмутом. Это произошло 22 июня», — сказано в сообщении.«Панасков получил смертельное ранение под Бахмутом. Это произошло 22 июня», — сказано в сообщении.
«Панасков получил смертельное ранение под Бахмутом. Это произошло 22 июня», — сказано в сообщении.
Фото: t.me/overhear_vkamenske

Издание уточнило, что погибшего похоронили 3 июля в родном городе. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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