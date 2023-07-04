Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Donday пишет, что погиб 49-летний житель Каменска-Шахтинского, который ранее являлся сотрудником полиции. Издание уточнило, что его представили к награде.
«Панасков получил смертельное ранение под Бахмутом. Это произошло 22 июня», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что погибшего похоронили 3 июля в родном городе. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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