Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Авария произошла в Неклиновском районе на дороге Ростов — Таганрог. Водитель машины Faw превысил скорость и врезался в автобус Volkswagen, в результате чего столкнулись еще две машины — ВАЗ и ВИС.
От удара Faw отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с КамАЗом. Травмы получили четыре пассажира автобуса, их доставили в медучреждение для оказания помощи.
«В данный момент по факту автоаварии проводятся проверочные мероприятия», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами.