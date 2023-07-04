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Четыре пассажира автобуса пострадали в массовой аварии под Таганрогом

4 июля 2023, 08:28
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Четыре человека пострадали в массовой аварии с автобусом в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись автобус и несколько машин, пострадали четыре человека, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в Неклиновском районе на дороге Ростов — Таганрог. Водитель машины Faw превысил скорость и врезался в автобус Volkswagen, в результате чего столкнулись еще две машины — ВАЗ и ВИС.

От удара Faw отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с КамАЗом. Травмы получили четыре пассажира автобуса, их доставили в медучреждение для оказания помощи.

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«В данный момент по факту автоаварии проводятся проверочные мероприятия», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами.

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