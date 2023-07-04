Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
По словам очевидцев, животное погибло в районе Беглицкой косы и сейчас лежит на песке возле воды. Пользователи в комментариях выразили сожаления из-за случившегося.
«Неужели никого из людей не было рядом помочь вовремя», — поинтересовались жители Ростовской области.
«Как вариант, ушел от грязной воды… Возможно, отравиться успел», — предположили пользователи. Официальной информации о причинах гибели не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский зоолог Ерофеева объяснила, почему дельфины стали массово заплывать в Дон. По ее словам, в реку заплывают дельфины, потерявшие ориентацию или изгнанные из стаи.