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Дельфин выбросился на берег Таганрогского залива и погиб

4 июля 2023, 08:49
Фото: ТГ /telega_rostov
Мертвого дельфина обнаружили на берегу Таганрогского залива
На берег Таганрогского залива выбросило дельфина, который скончался, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, животное погибло в районе Беглицкой косы и сейчас лежит на песке возле воды. Пользователи в комментариях выразили сожаления из-за случившегося.

«Неужели никого из людей не было рядом помочь вовремя», — поинтересовались жители Ростовской области.

Ростовский зоолог Ерофеева объяснила, почему дельфины стали массово заплывать в Дон
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«Как вариант, ушел от грязной воды… Возможно, отравиться успел», — предположили пользователи. Официальной информации о причинах гибели не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский зоолог Ерофеева объяснила, почему дельфины стали массово заплывать в Дон. По ее словам, в реку заплывают дельфины, потерявшие ориентацию или изгнанные из стаи.

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