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Дожди с грозами пообещали жителям в Ростовской области днем 4 июля

4 июля 2023, 06:22
Фото: pxhere.com
Дожди с грозами пообещали жителям в Ростовской области днем 4 июля
В Ростовской области днем во вторник, 4 июля, прогнозируют пасмурную погоду с осадками, сообщили в региональном УМЧС.

Дожди с грозами начнутся во второй половине дня и продолжатся вечером. В остальные периоды существенных осадков не будет.

Порывы ветра местами могут достигнуть 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 36 градусов.

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Согласно прогнозам, к пятницу воздух прогреется до 38 градусов, после чего температура пойдет на спад. В это время снова могут начаться дожди.

Ранее улицу Малиновского перекрыли из-за ливня с градом в Ростове 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Грозы#УМЧС
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