Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Дожди с грозами начнутся во второй половине дня и продолжатся вечером. В остальные периоды существенных осадков не будет.
Порывы ветра местами могут достигнуть 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 36 градусов.
Согласно прогнозам, к пятницу воздух прогреется до 38 градусов, после чего температура пойдет на спад. В это время снова могут начаться дожди.
Ранее улицу Малиновского перекрыли из-за ливня с градом в Ростове 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.