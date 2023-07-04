Экс-борца с коррупцией в Новочеркасске осудили за взятку от подрядчика

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Портал «Ъ» рассказал, что Андрея Пасенко признали виновным в превышении должностных полномочий.
Следователи представили версию, согласно которой два года назад бывший замначальника отдела по экономической безопасности получил от представителя компании ООО «Асгард» 30 тысяч рублей. Эти деньги подозреваемый, дескать, просил у подрядчика за то, что закроет глаза на нарушения условий муниципального контракта при благоустройстве сквера в хуторе Керчик-Савров в Октябрьском районе Ростовской области.
Изначально фигуранта дела обвинили во взяточничестве, однако в ходе слушаний обвинение смягчили, и подполковника полиции Андрея Пасенко обвинили в превышении полномочий. По решению суда, Пасенко получил два года и два месяца условного срока и испытательный срок два года. Он также не сможет служить в госструктурах и правоохранительных органах три года.
Если бы обвинение не смягчили, и вина Пасенко во взяточничестве была доказана — он отправился бы в колонию на срок до шести лет.
Обращаем внимание, что информацию пока не подтвердили в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее бывший командир взвода ГИБДД был осужден на шесть лет и девять месяцев колонии за взяточничество.