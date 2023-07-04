Экс-борца с коррупцией в Новочеркасске осудили за взятку от подрядчика

Изначально фигуранта дела обвинили во взяточничестве, однако в ходе слушаний обвинение смягчили, и подполковника полиции Андрея Пасенко обвинили в превышении полномочий. По решению суда, Пасенко получил два года и два месяца условного срока и испытательный срок два года. Он также не сможет служить в госструктурах и правоохранительных органах три года.