Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В интервью изданию «Город N» он рассказал, что проект реализуют под Новочеркасском на территории 2,5 гектара. По его словам, это будет третья больница для нищих.
«Мы с губернатором не обсуждали новое строительство, но поговорили о возможности объединить усилия по созданию паллиативной больницы. Но сложность в том, что мы хотим помогать только нищим», — уточнил собеседник.
Ранее стало известно, что строительство нового здания БСМП в Таганроге пройдет в два этапа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что в Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят новый жилой район на площади 30 гектаров.