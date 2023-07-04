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Еще одну больницу для нищих построят в Ростовской области

4 июля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Больницу для нищих построят в Ростовской области
В Ростовской области идет строительство больницы, в которой будут лечиться нищие, сообщил владелец «Глории Джинс» Владимир Мельников.

В интервью изданию «Город N» он рассказал, что проект реализуют под Новочеркасском на территории 2,5 гектара. По его словам, это будет третья больница для нищих.

«Мы с губернатором не обсуждали новое строительство, но поговорили о возможности объединить усилия по созданию паллиативной больницы. Но сложность в том, что мы хотим помогать только нищим», — уточнил собеседник.

В Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят новый жилой район на площади 30 гектаров
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Ранее стало известно, что строительство нового здания БСМП в Таганроге пройдет в два этапа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что в Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят новый жилой район на площади 30 гектаров.

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