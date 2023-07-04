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Фельдшерско-акушерский пункт хотят продать с молотка в Ростовской области

4 июля 2023, 07:38
Фото: Сайт «Торги России»
Фельдшерско-акушерский пункт хотят продать с молотка в Ростовской области
В хуторе Керчик-Савров Ростовской области выставили на торги фельдшерско-акушерский пункт, говорится в документах сайта «Торги России».

Начальная цена составляет 349 тысяч рублей, ценовые предложения будут принимать до 12 августа. Организатором торгов указана администрация Керчикского сельского поселения.

Площадь здания на улице Буденного составляет 159 квадратных метров. Причина продажи не раскрывается.

Завод разорившегося ростовского олигарха продают с молотка за 186 миллионов рублей
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Известно, что для участия размер задатка составляет 34,9 тысячи рублей, а один шаг — 17,4 тысячи.

Ранее появилась информация, что завод разорившегося ростовского олигарха продают с молотка за 186 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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