Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Начальная цена составляет 349 тысяч рублей, ценовые предложения будут принимать до 12 августа. Организатором торгов указана администрация Керчикского сельского поселения.
Площадь здания на улице Буденного составляет 159 квадратных метров. Причина продажи не раскрывается.
Известно, что для участия размер задатка составляет 34,9 тысячи рублей, а один шаг — 17,4 тысячи.
Ранее появилась информация, что завод разорившегося ростовского олигарха продают с молотка за 186 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.