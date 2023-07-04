rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

Фигурант дела ОПГ полиции в Ростове дал показания против экс-главы Ленинского района

4 июля 2023, 09:11
Фото: rostov-gorod.ru
Фигурант дела ОПГ полиции в Ростове дал показания против экс-главы Ленинского района
В Ростове-на-Дону в деле ОПГ полиции появилось имя бывшего представителя администрации Ленинского района города, сообщают СМИ.

Напомним, что более 20 человек, в том числе правоохранителей, подозревают в получении денег от магазинов. За это владельцы избегали наказания за нарушения.

Источник рассказал 1Rnd, что один из фигурантов якобы упоминал экс-главу Ленинского района Константина Тихонова, прежде всего как руководителя управления торговли. На этом посту последний провел несколько лет.

Уголовное дело об ОПГ в полиции может коснуться экс-главы района в Ростове Тихонова
Узнать подробнее

«Фигурант дела рассказал о ярмарке, которая работала на Соборной площади. Якобы он вместе с правоохранителями делили взносы торговцев между собой, и Тихонов был в доле», — уточнило издание.

Оно добавило, что о привлечении Тихонова в качестве фигуранта речи пока не идет.

Официального подтверждения информации со стороны органов правопорядка и власти не поступало. Поэтому сведения не могут считаться достоверными. Они уточняются.

Читайте также:
Уголовное дело об ОПГ в полиции может коснуться экс-главы района в Ростове ТихоноваСтали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в РостовеВ деле о «полицейском ОПГ» в Ростове появились новые подозреваемые
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Полиция#Администрация Ленинского района#СМИ#Правоохранители#Магазины#Взносы торговцев#Тихонов
Подпишитесь
Сергей Шойгу поручил модернизировать в Таганроге летающие радары для СВО
Сегодня, 08:09
Еще одну больницу для нищих построят в Ростовской области
Сегодня, 07:45
Фельдшерско-акушерский пункт хотят продать с молотка в Ростовской области
Сегодня, 07:38
Медик предупредила об опасности купаний в фонтанах в Ростове
Сегодня, 06:37
Уголовное дело об ОПГ в полиции может коснуться экс-главы района в Ростове Тихонова
Сегодня, 06:38
Будет ли вторая волна мобилизации после мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:02