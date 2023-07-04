Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Напомним, что более 20 человек, в том числе правоохранителей, подозревают в получении денег от магазинов. За это владельцы избегали наказания за нарушения.
Источник рассказал 1Rnd, что один из фигурантов якобы упоминал экс-главу Ленинского района Константина Тихонова, прежде всего как руководителя управления торговли. На этом посту последний провел несколько лет.
«Фигурант дела рассказал о ярмарке, которая работала на Соборной площади. Якобы он вместе с правоохранителями делили взносы торговцев между собой, и Тихонов был в доле», — уточнило издание.
Оно добавило, что о привлечении Тихонова в качестве фигуранта речи пока не идет.
Официального подтверждения информации со стороны органов правопорядка и власти не поступало. Поэтому сведения не могут считаться достоверными. Они уточняются.