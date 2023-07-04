Глава РЭО Буцаев: Строительство экопромышленных парков будет окончено к 2024 году

До конца 2024 года заводы с объектами для производства продукции из вторсырья, полученного в результате обработки твердых коммунальных отходов, будут построены в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.

Как отметил Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора (РЭО), региональные власти поддержали строительство экопромпарков. Об этом пишет transsibinfo.com. «С момента получения разрешения стартует строительство инфраструктуры — электроснабжение, транспортная инфраструктура, дороги, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, — пояснил Денис Буцаев. — К строительству уже приступили в Челябинской области. До конца лета все парки должны закончить работу по набору резидентов, которые начнут создавать первые объекты уже в следующем году». По его словам, в Челябинской области, где планируют перерабатывать около 28 тыс. тонн пластиковых отходов и текстиля, потенциальные резиденты уже приступили к проектированию производственных линий. Производство в Краснодарском крае обеспечит переработку до 70 тыс. тонн вторичных ресурсов, среди которых бумага, стекло и пластик. Свыше 120 тыс. тонн вторресурсов (отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники) намерены перерабатывать в Нижегородской области. Примерно 80 тыс. тонн отходов стекла, древесины и резины будут перерабатывать в столичном регионе. При этом на его территории появится и объект мощностью до 55 тыс. тонн по утилизации органических отходов при помощи личинок мухи черной львинки. В Приморском крае возведут объекты утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн и 3000 тонн ежегодно. А в Невинномысске Ставропольского края появится завод утилизации отходов стекла мощностью до 80 тыс. тонн в год. Подготовку стеклобоя на 200 тыс. тонн обеспечит стеклообогатительная фабрика (СОФ) в Новосибирской области. В РЭО отметили, что уже заключено соглашение с «Сибстеклом» о совместных проектах в сфере утилизации стекла. Со своей стороны Российский экологический оператор намерен поддержать проекты резидентов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. «Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“, — рассказал Шияновский.