Глава РЭО Буцаев: Строительство экопромышленных парков будет окончено к 2024 году

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Как отметил Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора (РЭО), региональные власти поддержали строительство экопромпарков. Об этом пишет transsibinfo.com.
«С момента получения разрешения стартует строительство инфраструктуры — электроснабжение, транспортная инфраструктура, дороги, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, — пояснил Денис Буцаев. — К строительству уже приступили в Челябинской области. До конца лета все парки должны закончить работу по набору резидентов, которые начнут создавать первые объекты уже в следующем году».
По его словам, в Челябинской области, где планируют перерабатывать около 28 тыс. тонн пластиковых отходов и текстиля, потенциальные резиденты уже приступили к проектированию производственных линий.
Производство в Краснодарском крае обеспечит переработку до 70 тыс. тонн вторичных ресурсов, среди которых бумага, стекло и пластик. Свыше 120 тыс. тонн вторресурсов (отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники) намерены перерабатывать в Нижегородской области.
Примерно 80 тыс. тонн отходов стекла, древесины и резины будут перерабатывать в столичном регионе. При этом на его территории появится и объект мощностью до 55 тыс. тонн по утилизации органических отходов при помощи личинок мухи черной львинки.
В Приморском крае возведут объекты утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн и 3000 тонн ежегодно. А в Невинномысске Ставропольского края появится завод утилизации отходов стекла мощностью до 80 тыс. тонн в год.
Подготовку стеклобоя на 200 тыс. тонн обеспечит стеклообогатительная фабрика (СОФ) в Новосибирской области. В РЭО отметили, что уже заключено соглашение с «Сибстеклом» о совместных проектах в сфере утилизации стекла.
Со своей стороны Российский экологический оператор намерен поддержать проекты резидентов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
«Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“, — рассказал Шияновский.