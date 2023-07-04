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Град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 4 июля

4 июля 2023, 14:46
Фото: pxhere
Град размером с голубиное яйцо атаковал Ростов-на-Дону днем 4 июля
В Ростове-на-Дону днем во вторник, 4 июля, прошел град и начался ливень, сообщили местные жители в соцсетях.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за прогноза неблагоприятной погоды. В результате начался ливень и выпал град.

Сейчас в некоторых районах города ливневки не справляются с потоками воды и начинает топить дороги. В том числе появились сильные лужи в переулке Семашко.

Видео: rostovgazeta.ru
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В соцсетях ростовчане пишут, что в центре идет град размером с голубиное яйцо, а на Западном солнечная погода с небольшим дождем. Неблагоприятная погода может сохраняться до 21 часа, согласно прогнозам синоптиков.

Добавим, что ближе к выходным воздух в городе прогреется до 38 градусов, после чего температура начнет падать.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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