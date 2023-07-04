Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за прогноза неблагоприятной погоды. В результате начался ливень и выпал град.
Сейчас в некоторых районах города ливневки не справляются с потоками воды и начинает топить дороги. В том числе появились сильные лужи в переулке Семашко.
В соцсетях ростовчане пишут, что в центре идет град размером с голубиное яйцо, а на Западном солнечная погода с небольшим дождем. Неблагоприятная погода может сохраняться до 21 часа, согласно прогнозам синоптиков.
Добавим, что ближе к выходным воздух в городе прогреется до 38 градусов, после чего температура начнет падать.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.