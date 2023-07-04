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Как в Ростове и Нахичевани-на-Дону готовили по кулинарным книгам Елены Молоховец

4 июля 2023, 16:11
Фото: Зинаида Серебрякова, 1914 г./CC0/Третьяковская галерея/wikimedia.org
Как в Ростове и Нахичевани-на-Дону готовили по кулинарным книгам Елены Молоховец
Когда-то в далеком детстве я слышал о том, что мои прабабушки в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили готовить по книгам Елены Молоховец. Но самих этих книг я никогда не видел.

Как-то я был приглашен в гости в одну нахичеванскую семью. Эта замечательная семья отличается тем, что хранит у себя дома немало семейных дореволюционных реликвий, в том числе и книги. В конце вечера хозяйка дома показала мне семейную реликвию, дореволюционную книгу Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Первое издание этой книги относится к 1861 году (!). В этой книге собраны тысячи различных рецептов.

В предисловии к своему кулинарному сборнику Елена Молоховец пишет: «Эту книгу составила я исключительно для молодых хозяек, чтобы доставить им случай без собственной опытности и в короткое время получить понятия о хозяйстве вообще и чтобы тем приохотить их заняться домашним хозяйством».

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Книги Елены Молоховец были невероятно популярны не только у ростовцев и нахичеванцев, но и в столице. Во всех городах Российской империи ценили кулинарные рецепты от Молоховец.

Книги Елены Молоховец были невероятно популярны не только у ростовцев и нахичеванцев, но и в столице. Книги Елены Молоховец были невероятно популярны не только у ростовцев и нахичеванцев, но и в столице.
Книги Елены Молоховец были невероятно популярны не только у ростовцев и нахичеванцев, но и в столице.
Фото: IgorMagic/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Интересно, что Елена Молоховец рассказывала даже, как правильно обустроить дом и где должна располагаться комната для молебна. Писала Молоховец и о том, как готовить различные наливки, вина. Например, в ее книге есть такие главы: «Наливка, вишняк, шиповки, водица» или «Водки без сахара, водки сладкия, ликеры, пунши и разное питье». Немало глав посвящено тому, как правильно готовить постные блюда.

На книгах Елены Молоховец выросло не одно поколение домохозяек. Как я уже писал, в Ростове и Нахичевани-на-Дону кулинарные книги Елены Молоховец высоко ценились, их читали как увлекательный роман. Любопытно, что кулинарные сборники Елены Молоховец были очень популярны в русской эмиграции.

Любопытно, что кулинарные сборники Елены Молоховец были очень популярны в русской эмиграции.Любопытно, что кулинарные сборники Елены Молоховец были очень популярны в русской эмиграции.
Любопытно, что кулинарные сборники Елены Молоховец были очень популярны в русской эмиграции.
Фото: njama.ru/wikimedia.org/Елена Молоховец

Писатель Евгений Замятин отмечал: «В эмиграции − два ходовых автора: на первом месте Елена Молоховец, на втором − Пушкин». Русские эмигранты любили Молоховец еще и потому, что ее кулинарные книги были связующим звеном с родиной, Россией.

Надо сказать, что в советские годы к работам Елены Молоховец относились негативно. В самом деле, как могли понравиться советским цензорам, например, вот такие строки из книги Молоховец: «Голова воловья употребляется на студень для беднейшего класса людей и для прислуги». Вообще, отдельные рецепты Молоховец посвящала тому, как сытно кормить прислугу, например, она советовала отдавать прислуге шкварки от растопленного жира.

В самом деле, как могли понравиться советским цензорам, например, вот такие строки из книги Молоховец: «Голова воловья употребляется на студень для беднейшего класса людей и для прислуги». В самом деле, как могли понравиться советским цензорам, например, вот такие строки из книги Молоховец: «Голова воловья употребляется на студень для беднейшего класса людей и для прислуги».
В самом деле, как могли понравиться советским цензорам, например, вот такие строки из книги Молоховец: «Голова воловья употребляется на студень для беднейшего класса людей и для прислуги».
Фото: El Caminito/cc0/wikimedia.org

Следует отметить, что советская власть дала достойный ответ буржуазным рецептам Елены Молоховец. В 1939 году в СССР вышла в свет «Книга о вкусной и здоровой пище». Считается, что с этого момента мы по праву можем говорить о том, что начался период советской кухни. Кстати, куратором издания был нарком Анастас Микоян. Так что именно Микоян занимался вопросом формирования такого уникального явления как советского кухня.

Но вернемся к Молоховец. Елена Ивановна (в девичестве Бурман) прожила долгую, но трудную жизнь (1831−1918).

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Утверждают, что у нее было десять (!) детей. Но она, к несчастью, пережила и своего мужа, и многих своих детей. Так что судьба этой женщины была нелегкой. По данным Википедии, Елена Молоховец умерла 11 декабря 1918 года, была похоронена 15 декабря в Петрограде. По словам очевидцев, умерла она от истощения. Вот такая страшная судьба… Всю жизнь писала о еде, а в конце жизни ей пришлось недоедать и голодать.

По данным Википедии, Елена Молоховец умерла 11 декабря 1918 года, была похоронена 15 декабря в Петрограде.По данным Википедии, Елена Молоховец умерла 11 декабря 1918 года, была похоронена 15 декабря в Петрограде.
По данным Википедии, Елена Молоховец умерла 11 декабря 1918 года, была похоронена 15 декабря в Петрограде.
Фото: Додон Александр Валерьевич/wikimedia.org/Добросовсестное использование

И все же книги Молоховец продолжают жить, их переиздают уже в XXI веке. Ну, а мне было очень интересно увидеть дореволюционное издание книги Елены Молоховец и узнать рецепты, по которым любили готовить мои прабабушки в Нахичевани-на-Дону. Следует добавить, что в Нахичевани готовили по рецептам Елены Молоховец очень оригинально и необычно. Ведь нахичеванские хозяйки придавали своим блюдам национальный колорит.

Я же считаю, что история национальной кухни необычайно важна для изучения жизни, обычаев того или иного народа. А потому книги Молоховец познавательны и сегодня.

Георгий Багдыков

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