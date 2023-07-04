Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Как-то я был приглашен в гости в одну нахичеванскую семью. Эта замечательная семья отличается тем, что хранит у себя дома немало семейных дореволюционных реликвий, в том числе и книги. В конце вечера хозяйка дома показала мне семейную реликвию, дореволюционную книгу Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Первое издание этой книги относится к 1861 году (!). В этой книге собраны тысячи различных рецептов.
В предисловии к своему кулинарному сборнику Елена Молоховец пишет: «Эту книгу составила я исключительно для молодых хозяек, чтобы доставить им случай без собственной опытности и в короткое время получить понятия о хозяйстве вообще и чтобы тем приохотить их заняться домашним хозяйством».
Книги Елены Молоховец были невероятно популярны не только у ростовцев и нахичеванцев, но и в столице. Во всех городах Российской империи ценили кулинарные рецепты от Молоховец.
Интересно, что Елена Молоховец рассказывала даже, как правильно обустроить дом и где должна располагаться комната для молебна. Писала Молоховец и о том, как готовить различные наливки, вина. Например, в ее книге есть такие главы: «Наливка, вишняк, шиповки, водица» или «Водки без сахара, водки сладкия, ликеры, пунши и разное питье». Немало глав посвящено тому, как правильно готовить постные блюда.
На книгах Елены Молоховец выросло не одно поколение домохозяек. Как я уже писал, в Ростове и Нахичевани-на-Дону кулинарные книги Елены Молоховец высоко ценились, их читали как увлекательный роман. Любопытно, что кулинарные сборники Елены Молоховец были очень популярны в русской эмиграции.
Писатель Евгений Замятин отмечал: «В эмиграции − два ходовых автора: на первом месте Елена Молоховец, на втором − Пушкин». Русские эмигранты любили Молоховец еще и потому, что ее кулинарные книги были связующим звеном с родиной, Россией.
Надо сказать, что в советские годы к работам Елены Молоховец относились негативно. В самом деле, как могли понравиться советским цензорам, например, вот такие строки из книги Молоховец: «Голова воловья употребляется на студень для беднейшего класса людей и для прислуги». Вообще, отдельные рецепты Молоховец посвящала тому, как сытно кормить прислугу, например, она советовала отдавать прислуге шкварки от растопленного жира.
Следует отметить, что советская власть дала достойный ответ буржуазным рецептам Елены Молоховец. В 1939 году в СССР вышла в свет «Книга о вкусной и здоровой пище». Считается, что с этого момента мы по праву можем говорить о том, что начался период советской кухни. Кстати, куратором издания был нарком Анастас Микоян. Так что именно Микоян занимался вопросом формирования такого уникального явления как советского кухня.
Но вернемся к Молоховец. Елена Ивановна (в девичестве Бурман) прожила долгую, но трудную жизнь (1831−1918).
Утверждают, что у нее было десять (!) детей. Но она, к несчастью, пережила и своего мужа, и многих своих детей. Так что судьба этой женщины была нелегкой. По данным Википедии, Елена Молоховец умерла 11 декабря 1918 года, была похоронена 15 декабря в Петрограде. По словам очевидцев, умерла она от истощения. Вот такая страшная судьба… Всю жизнь писала о еде, а в конце жизни ей пришлось недоедать и голодать.
И все же книги Молоховец продолжают жить, их переиздают уже в XXI веке. Ну, а мне было очень интересно увидеть дореволюционное издание книги Елены Молоховец и узнать рецепты, по которым любили готовить мои прабабушки в Нахичевани-на-Дону. Следует добавить, что в Нахичевани готовили по рецептам Елены Молоховец очень оригинально и необычно. Ведь нахичеванские хозяйки придавали своим блюдам национальный колорит.
Я же считаю, что история национальной кухни необычайно важна для изучения жизни, обычаев того или иного народа. А потому книги Молоховец познавательны и сегодня.
Георгий Багдыков