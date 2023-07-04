Утверждают, что у нее было десять (!) детей. Но она, к несчастью, пережила и своего мужа, и многих своих детей. Так что судьба этой женщины была нелегкой. По данным Википедии, Елена Молоховец умерла 11 декабря 1918 года, была похоронена 15 декабря в Петрограде. По словам очевидцев, умерла она от истощения. Вот такая страшная судьба… Всю жизнь писала о еде, а в конце жизни ей пришлось недоедать и голодать.