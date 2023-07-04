Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По словам эксперта, требования к очистке воды в фонтанах и бассейнах разные. Фонтаны очищают реже и гораздо более концентрированными химикатами, поскольку городские оазисы не предназначены для купания.
«Во-первых, там накапливается огромное количество бактерий и вирусов, которые переносят птицы и собаки, купающиеся в фонтанах. А еще фонтаны привлекают бездомных, которые моются в них и стирают одежду. Вдобавок ко всему в летнюю жару вода прогревается и становится идеальной средой для размножения различных микроорганизмов», — пояснила медик.
Ольга Фарасян добавила, что купание в фонтане может обернуться заражением ротавирусной или энтеровирусной инфекцией, появлением глистов или конъюнктивита.
«Также купание в фонтане может стать причиной появления грибков, герпеса и других кожных заболеваний», — отметила медсестра.
Ранее RostovGazeta писала о том, что работу фонтана на Октябрьской площади в Таганроге продлили на час.