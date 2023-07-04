«Во-первых, там накапливается огромное количество бактерий и вирусов, которые переносят птицы и собаки, купающиеся в фонтанах. А еще фонтаны привлекают бездомных, которые моются в них и стирают одежду. Вдобавок ко всему в летнюю жару вода прогревается и становится идеальной средой для размножения различных микроорганизмов», — пояснила медик.