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Медик предупредила об опасности купаний в фонтанах в Ростове

4 июля 2023, 06:37
Фото: rostovgazeta.ru
Медик предупредила об опасности купаний в фонтанах в Ростове
Городские фонтаны из-за нетщательной очистки становятся рассадником грибковых и кишечных заболеваний, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала медсестра одной из ростовских больниц Ольга Фарасян.

По словам эксперта, требования к очистке воды в фонтанах и бассейнах разные. Фонтаны очищают реже и гораздо более концентрированными химикатами, поскольку городские оазисы не предназначены для купания.

«Во-первых, там накапливается огромное количество бактерий и вирусов, которые переносят птицы и собаки, купающиеся в фонтанах. А еще фонтаны привлекают бездомных, которые моются в них и стирают одежду. Вдобавок ко всему в летнюю жару вода прогревается и становится идеальной средой для размножения различных микроорганизмов», — пояснила медик.

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Ольга Фарасян добавила, что купание в фонтане может обернуться заражением ротавирусной или энтеровирусной инфекцией, появлением глистов или конъюнктивита.

«Также купание в фонтане может стать причиной появления грибков, герпеса и других кожных заболеваний», — отметила медсестра.

Ранее RostovGazeta писала о том, что работу фонтана на Октябрьской площади в Таганроге продлили на час.

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