Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В понедельник, 3 июля, ведомство получило сигнал о массовой гибели рыбы в реке Темерник, мор зафиксировали у района села Большие Салы в Мясниковском районе.
Инспекторы немедленно выехали к месту происшествия и подтвердили факт гибели, а также направили собранные материалы в Азово-Черноморское управление Росрыболовства, чтобы установить обстоятельства гибели водных биологических ресурсов.
Жителям Ростовской области напоминают, что в случае, если она стали свидетелями нарушения законодательства в сфере охраны природы, им необходимо звонить на горячую линию по номеру 8(863) 283-20-38.
Ранее в Ростовской области погибли редчайшие лебеди.