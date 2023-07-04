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Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области

4 июля 2023, 11:26
Фото: pxhere.com
Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области
В Ростовской области в реке Темерник у села Большие Салы зафиксировали массовый мор рыбы, об этом рассказали в пресс-службе донского Минприроды и экологии.

В понедельник, 3 июля, ведомство получило сигнал о массовой гибели рыбы в реке Темерник, мор зафиксировали у района села Большие Салы в Мясниковском районе.

Инспекторы немедленно выехали к месту происшествия и подтвердили факт гибели, а также направили собранные материалы в Азово-Черноморское управление Росрыболовства, чтобы установить обстоятельства гибели водных биологических ресурсов.

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Жителям Ростовской области напоминают, что в случае, если она стали свидетелями нарушения законодательства в сфере охраны природы, им необходимо звонить на горячую линию по номеру 8(863) 283-20-38.

Ранее в Ростовской области погибли редчайшие лебеди.

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