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Несколько улиц в Ростове-на-Дону останутся без воды с 6 июля

4 июля 2023, 10:49
Фото: Midjourney
Несколько улиц в Ростове-на-Дону останутся без воды с 6 июля

Жителей в Ростове-на-Дону ожидает массовое отключение воды с 6 июля

В Ростове-на-Дону с 6 июля пройдут отключения воды, которые коснутся нескольких улиц, сообщает Ростовводоканал.

С 09.00 мск 6 числа в течение суток не будет воды в переулке Оружейный, на улицах Еременко, Малиновского, 339 Стрелковой Дивизии. В это время пройдут работы по подключению новой водопроводной линии по улице Малиновского.

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Фото: vk.com/rostov_vodokanal

Кроме того, с 08.30 мск 6 июля на сутки отключат воду в переулках Хибинский, Манычский, Донецкий, 1-я Киргизская. В том числе это коснется здания общеобразовательной школы № 91.

Причиной назвали переподключение водопроводной сети по переулку Манычскому.

Напомним, что в Ростове 3 июля ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина.

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