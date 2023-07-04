Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
С 09.00 мск 6 числа в течение суток не будет воды в переулке Оружейный, на улицах Еременко, Малиновского, 339 Стрелковой Дивизии. В это время пройдут работы по подключению новой водопроводной линии по улице Малиновского.
Кроме того, с 08.30 мск 6 июля на сутки отключат воду в переулках Хибинский, Манычский, Донецкий, 1-я Киргизская. В том числе это коснется здания общеобразовательной школы № 91.
Причиной назвали переподключение водопроводной сети по переулку Манычскому.
Напомним, что в Ростове 3 июля ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина.