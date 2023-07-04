Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Документ уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко, но новые расценки начнут действовать с октября. Речь идет средствах, которые государство должно платить близким умершего за гарантированные погребальные услуги.
Так, стоимость предоставления гроба оценили в 3,4 тысячи рублей. Стоимость перевозки зависит от кладбища, дороже всего обойдется везти тело на Ростовское кладбище — 2,5 тысячи рублей.
Для Пролетарского кладбища ценник составит 1,4 тысячи рублей, Братского — 1,2 тысячи, Александровского — 1,7 тысячи.
Ранее власти в Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО.