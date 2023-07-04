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Похороны подорожают в Ростове-на-Дону с 5 октября

4 июля 2023, 10:50
Фото: 1MI
Похороны подорожают в Ростове-на-Дону с 5 октября
В Ростове-на-Дону с 5 октября вырастет стоимость услуг по погребению, говорится в документах на сайте городской администрации.

Документ уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко, но новые расценки начнут действовать с октября. Речь идет средствах, которые государство должно платить близким умершего за гарантированные погребальные услуги.

Так, стоимость предоставления гроба оценили в 3,4 тысячи рублей. Стоимость перевозки зависит от кладбища, дороже всего обойдется везти тело на Ростовское кладбище — 2,5 тысячи рублей.

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Для Пролетарского кладбища ценник составит 1,4 тысячи рублей, Братского — 1,2 тысячи, Александровского — 1,7 тысячи.

Ранее власти в Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО.

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