Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Эксперт считает, что повторные попытки диверсий в кубанской столице исключать нельзя, как и в целом по краю, особенно на фоне туристического сезона.
«Уверен, что это понимают и силовые ведомства, профильные структуры. Работа ими ведется — и есть результаты, например, задержания диверсантов», — говорит Гусий.
При этом политолог отмечает, что даже теоретическая попытка просчитать возможность диверсии в Краснодаре не поможет понять, что именно станет следующей целью Украины. По его словам, военных объектов в городе нет, а вышки связи не повлияют на качество связи даже внутри муниципалитета.
Ранее политолог рассказал RostovGazeta, что если Украина и будет использовать «грязную ядерную бомбу», то только на своей территории. Поэтому Краснодарскому краю ничего не угрожает.