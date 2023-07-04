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Политолог Гусий не исключает, что Украина может повторно ударить по Краснодару

4 июля 2023, 08:10
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/cc by sa 2.0/flickr.com
Политолог Гусий не исключает, что Украина может повторно ударить по Краснодару
С украинской стороны могут снова ударить по территории Краснодара, однако предугадать точную цель диверсантов сложно, сообщил краснодарский политолог Андрей Гусий.

Эксперт считает, что повторные попытки диверсий в кубанской столице исключать нельзя, как и в целом по краю, особенно на фоне туристического сезона.

«Уверен, что это понимают и силовые ведомства, профильные структуры. Работа ими ведется — и есть результаты, например, задержания диверсантов», — говорит Гусий.

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При этом политолог отмечает, что даже теоретическая попытка просчитать возможность диверсии в Краснодаре не поможет понять, что именно станет следующей целью Украины. По его словам, военных объектов в городе нет, а вышки связи не повлияют на качество связи даже внутри муниципалитета.

Ранее политолог рассказал RostovGazeta, что если Украина и будет использовать «грязную ядерную бомбу», то только на своей территории. Поэтому Краснодарскому краю ничего не угрожает.

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#Диверсия#Спецоперация#Атака ВСУ#Краснодар#Краснодарский край
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