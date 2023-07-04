При этом политолог отмечает, что даже теоретическая попытка просчитать возможность диверсии в Краснодаре не поможет понять, что именно станет следующей целью Украины. По его словам, военных объектов в городе нет, а вышки связи не повлияют на качество связи даже внутри муниципалитета.