Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Напомним, вчера в Приморско-Ахтарске прогремел сильный взрыв в районе военного аэродрома. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет, жилые дома не повреждены. По мнению военных обозревателей, предположительно со стороны Украины был запущен БПЛА «Стриж», который сбили российские системы ПВО.
Эксперт высказал мнение о том, что непростое положение Вооруженных сил Украины требует «информационных побед», поэтому они осуществляют удары по территории Краснодарского края. Но эти атаки никак не влияют на проведение спецоперации и эффективность работы российских военных.
При этом чем хуже для Украины будет складываться обстановка на линии столкновения, тем больше киевский режим будет склоняться к терактам. В пример он привел очередную попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
«Что это дало ВСУ, кроме информационного шума? Как это повлияло на продвижение наших войск? Только подтвердило правильность действий России», — отмечает Гусий.
Политолог считает, что действия диверсантов в целом пока похожи на «куда долетело, туда и долетело». По его словам, чувствуется растерянность и потеря завербованных.
«Средства быстро расходуются, да и вооружение не бесконечно. Прав Владимир Путин — дать можно многое из оружия, но без людей оно бесполезно», — заключил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала, что журналист Маргарита Симоньян опасается украинских атак на Ростовскую область и Краснодарский край.