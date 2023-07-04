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Политолог Гусий рассказал, зачем Украина атаковала Краснодарский край

4 июля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Политолог Гусий рассказал, зачем Украина атаковала Краснодарский край
Удары по Краснодарскому краю являются примером «информационных побед», которых ВСУ пытается добиться в своем непростом положении, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

Напомним, вчера в Приморско-Ахтарске прогремел сильный взрыв в районе военного аэродрома. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет, жилые дома не повреждены. По мнению военных обозревателей, предположительно со стороны Украины был запущен БПЛА «Стриж», который сбили российские системы ПВО.

Эксперт высказал мнение о том, что непростое положение Вооруженных сил Украины требует «информационных побед», поэтому они осуществляют удары по территории Краснодарского края. Но эти атаки никак не влияют на проведение спецоперации и эффективность работы российских военных.

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При этом чем хуже для Украины будет складываться обстановка на линии столкновения, тем больше киевский режим будет склоняться к терактам. В пример он привел очередную попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Что это дало ВСУ, кроме информационного шума? Как это повлияло на продвижение наших войск? Только подтвердило правильность действий России», — отмечает Гусий.

Политолог считает, что действия диверсантов в целом пока похожи на «куда долетело, туда и долетело». По его словам, чувствуется растерянность и потеря завербованных.

«Средства быстро расходуются, да и вооружение не бесконечно. Прав Владимир Путин — дать можно многое из оружия, но без людей оно бесполезно», — заключил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала, что журналист Маргарита Симоньян опасается украинских атак на Ростовскую область и Краснодарский край.

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