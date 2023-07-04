В то время как люди продолжали покидать подъезд, несколько жильцов сообщили полицейскому, что один из вышедших — жилец той самой квартиры — держит в руках предмет, похожий на самодельное оружие. Сотрудница обратилась к этому человеку, и он поднял перед собой оружие, отступая назад.