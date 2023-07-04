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Появились новые подробности стрельбы на улице и поджога многоэтажки в Шахтах

4 июля 2023, 09:56
Фото: 61.мвд.рф
Названы подробности стрельбы на улице и поджога в Шахтах
В Ростовской области появились подробности стрельбы и поджога квартиры в Шахтах, сообщили в региональном УМВД.

Майор полиции Наталья Курудимова услышала звуки выстрелов из одного из многоквартирных домов, и сразу направилась на место происшествия, чтобы выяснить подробности.

Когда она прибыла к зданию, из которого доносились выстрелы, люди, выбегающие из подъезда, сообщили ей, что житель квартиры на втором этаже стрелял с балкона и сейчас находится внутри своего жилища. Курудимова сообщила о происшедшем в дежурную часть полиции и организовала эвакуацию граждан на безопасное расстояние.

Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
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В то время как люди продолжали покидать подъезд, несколько жильцов сообщили полицейскому, что один из вышедших — жилец той самой квартиры — держит в руках предмет, похожий на самодельное оружие. Сотрудница обратилась к этому человеку, и он поднял перед собой оружие, отступая назад.

В это время из квартиры началась детонация патронов во время пожара, который ранее мужчина устроил в своей квартире. После этого он попытался убежать, в сотрудница полиции устроила за ним погоню, в ходе которой он погиб.

Названы подробности стрельбы на улице и поджога в Шахтах
Видео: 61.мвд.рф

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание, а медики констатировали смерть 45-летнего мужчины. Кроме него никто не пострадал.

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