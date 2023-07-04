Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Майор полиции Наталья Курудимова услышала звуки выстрелов из одного из многоквартирных домов, и сразу направилась на место происшествия, чтобы выяснить подробности.
Когда она прибыла к зданию, из которого доносились выстрелы, люди, выбегающие из подъезда, сообщили ей, что житель квартиры на втором этаже стрелял с балкона и сейчас находится внутри своего жилища. Курудимова сообщила о происшедшем в дежурную часть полиции и организовала эвакуацию граждан на безопасное расстояние.
В то время как люди продолжали покидать подъезд, несколько жильцов сообщили полицейскому, что один из вышедших — жилец той самой квартиры — держит в руках предмет, похожий на самодельное оружие. Сотрудница обратилась к этому человеку, и он поднял перед собой оружие, отступая назад.
В это время из квартиры началась детонация патронов во время пожара, который ранее мужчина устроил в своей квартире. После этого он попытался убежать, в сотрудница полиции устроила за ним погоню, в ходе которой он погиб.
Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание, а медики констатировали смерть 45-летнего мужчины. Кроме него никто не пострадал.