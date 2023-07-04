Правительство поддержало инициативы рабочей группы по СВО

Кроме того, Турчак отметил, что также получили поддержку и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО. На прошлой неделе группа согласовала с Министерством труда окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов для мобилизованных и добровольцев во время СВО. Совместно с правительством разработаны поправки, предусматривающие перевод части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий, в денежную форму, а также введение набора социальных услуг.