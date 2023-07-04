Правительство поддержало инициативы рабочей группы по СВО

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Андрей Турчак, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по вопросам СВО, обратился к Мишустину с просьбой поддержать законопроект, разработанный рабочей группой, касающийся страхования добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Турчак отметил, что в ноябре прошлого года Государственная дума предусмотрела обязательное государственное страхование добровольцев, но не определила механизм его реализации.
Турчак подчеркнул, что добровольцы оказались в неравных условиях по сравнению с контрактниками и мобилизованными. Он представил законопроект, который устраняет эту несправедливость, устанавливая основания, условия, суммы и порядок страхования для добровольцев, аналогичные тем, которые действуют для военнослужащих.
Мишустин поддержал инициативу, заявив, что отзыв на нее подготовят в ближайшее время.
Кроме того, Турчак отметил, что также получили поддержку и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО. На прошлой неделе группа согласовала с Министерством труда окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов для мобилизованных и добровольцев во время СВО. Совместно с правительством разработаны поправки, предусматривающие перевод части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий, в денежную форму, а также введение набора социальных услуг.
В рамках встречи также обсуждался вопрос о предоставлении земельных участков героям и полным кавалерам ордена Славы. В настоящее время такие участки выделяются только под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), садоводство или личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Предлагается добавить крестьянское (фермерское) хозяйство в этот список и предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект находится на этапе согласования в правительстве, рассказал Андрей Турчак.
Он также выразил благодарность правительству за сотрудничество с рабочей группой по вопросам специальной военной операции, сообщает сайт партии ER.RU.