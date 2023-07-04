Прайс-лист на услуги размещения агитматериалов кандидатам на выборах депутатов ЗСРО

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания «Rostovgazeta») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва в Ростовской области в сентябре 2023 года.
Прайс-лист на размещение баннеров на сайте:
Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.
Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством — 20%. Предоплата — 100%. Услуги оказываются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов.
Обращаться по электронной почте [email protected]
Адрес редакции: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2. пом. 14