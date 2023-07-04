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Прайс-лист на услуги размещения агитматериалов кандидатам на выборах депутатов ЗСРО

4 июля 2023, 06:43
Фото: 1MI
Прайс-лист на услуги размещения агитматериалов кандидатам на выборах депутатов ЗСРО
RostovGazeta представляет прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов кандидатам на выборах депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва в Ростовской области.

ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания «Rostovgazeta») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва в Ростовской области в сентябре 2023 года.

Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на сайте СМИ — Rostov Gazeta по адресу https://rostovgazeta.ru/ (далее — сайт)

Фото: 1MI

Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей СМИ Rostov Gazeta

Фото: 1MI

Прайс-лист на дополнительные услуги:

Фото: 1MI

Прайс-лист на размещение баннеров на сайте:

Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.

Фото: 1MI

Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством — 20%. Предоплата — 100%. Услуги оказываются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов.

Обращаться по электронной почте [email protected]

Адрес редакции: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2. пом. 14

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