Прайс-лист на услуги размещения агитматериалов кандидатам на выборах депутатов ЗСРО

ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания «Rostovgazeta») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва в Ростовской области в сентябре 2023 года.