Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Это заявление прозвучало во время встречи с выпускниками (ВШГУ) РАНХиГС, которая состоялась во вторник, 4 июля. Во время мероприятия глава государства поблагодарил жителей Херсонской области за проявленные терпение и мужество.
«Необходимо поддерживать движение вперед вместе с Россией. Этот вопрос является самым важным», — произнес Путин.
Читайте также о том, что более 78% россиян выразили доверие главе государства. Эти результаты были получены в ходе проведенного опроса.
До этого Путин на ПМЭФ назвал Ростовскую область одним из лидеров в РФ по инвестклимату.