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Президент Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в победе РФ

4 июля 2023, 14:35
Фото: rostovgazeta.ru
Президент Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в победе РФ
Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия одержит победу и в этом нет никаких сомнений, говорится на сайте Кремля.

Это заявление прозвучало во время встречи с выпускниками (ВШГУ) РАНХиГС, которая состоялась во вторник, 4 июля. Во время мероприятия глава государства поблагодарил жителей Херсонской области за проявленные терпение и мужество.

«Необходимо поддерживать движение вперед вместе с Россией. Этот вопрос является самым важным», — произнес Путин.

Более 78% россиян выразили доверие главе государства Владимиру Путину
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Читайте также о том, что более 78% россиян выразили доверие главе государства. Эти результаты были получены в ходе проведенного опроса.

До этого Путин на ПМЭФ назвал Ростовскую область одним из лидеров в РФ по инвестклимату.

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