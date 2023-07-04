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Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятые во время мятежа в Ростове-на-Дону

4 июля 2023, 10:13
Фото: rostovgazeta.ru
Пригожину вернули 10 млрд рублей после мятежа в Ростове-на-Дону
Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Источник рассказал 78.ру, что основателю ЧВК «Вагнер» вернули 10 миллиардов, которые обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге. Издание уточнило, что в «Вагнер Центр» вернулась изъятая техника. Однако официальной информации о возврате средств и техники не поступало, она уточняется.

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Напомним, что Пригожин вместе с бойцами и военной техникой вошел в Ростов-на-Дону, где пробыл весь день 24 июня. Ситуацию разрешили мирно в рамках переговоров, а позже президент Владимир Путин назвал предателями организаторов мятежа.

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