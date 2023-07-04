Источник рассказал 78.ру, что основателю ЧВК «Вагнер» вернули 10 миллиардов, которые обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге. Издание уточнило, что в «Вагнер Центр» вернулась изъятая техника. Однако официальной информации о возврате средств и техники не поступало, она уточняется.