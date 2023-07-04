Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Пробки могли спровоцировать сразу два события, происходящих в один момент — это ливни с градом, которые накрыли город, а также вечернее время, когда все едут домой после работы. В данный момент пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных.
В частности, серьезные заторы образовались в центральной части, в том числе на улицах Красноармейской, Текучева, Большой Садовой. Кроме того, затруднен проезд на проспектах Шолохова и Ворошиловский.
Сложно также проехать по улицам Российская, Курчатова, Троллейбусная, Малиновского. Между тем, горожане в соцсетях сообщают, что начало топить дороги, так как ливневки не справляются с потоками воды.