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Пробки парализовали движение в Ростове во время ливня днем 4 июля

4 июля 2023, 15:02
Фото: pxhere.соm
Пробки начали парализовывать движение в Ростове во время ливня днем 4 июля
В Ростове-на-Дону начался ливень днем во вторник, 4 июля, после чего образовались пробки на дорогах, следует из данных онлайн-карт.

Пробки могли спровоцировать сразу два события, происходящих в один момент — это ливни с градом, которые накрыли город, а также вечернее время, когда все едут домой после работы. В данный момент пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных.

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Фото: Яндекс.Карты

В частности, серьезные заторы образовались в центральной части, в том числе на улицах Красноармейской, Текучева, Большой Садовой. Кроме того, затруднен проезд на проспектах Шолохова и Ворошиловский.

Сложно также проехать по улицам Российская, Курчатова, Троллейбусная, Малиновского. Между тем, горожане в соцсетях сообщают, что начало топить дороги, так как ливневки не справляются с потоками воды.

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