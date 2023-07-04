Провидица пророчит создание «эликсира жизни и молодости» в 2025 году

Она также отметила, что это лекарство позволит продлить и улучшить качество жизни людей. В своем сновидении провидица видела, как врачи сообщают больным, что «мы спасем мир», и выразила надежду, что люди смогут жить более долгую и счастливую жизнь благодаря этому прорыву в науке.