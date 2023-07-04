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Провидица пророчит создание «эликсира жизни и молодости» в 2025 году

4 июля 2023, 06:59
Известная российская провидица Инна Мишина поделилась своим сновидением, в котором увидела, что лекарство от всех болезней, своего рода «эликсир жизни и молодости», может быть создано уже в 2025 году.

Она описала, что в своем сне видела тяжелобольных людей, которым вводили большое количество лекарства, после чего они выздоравливали, становились красивее и моложе. По словам Мишиной, в ближайшие годы российские ученые смогут разработать препарат, способный лечить онкологические заболевания и другие неизлечимые на сегодняшний день болезни, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она также отметила, что это лекарство позволит продлить и улучшить качество жизни людей. В своем сновидении провидица видела, как врачи сообщают больным, что «мы спасем мир», и выразила надежду, что люди смогут жить более долгую и счастливую жизнь благодаря этому прорыву в науке.

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