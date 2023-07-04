Провидица пророчит создание «эликсира жизни и молодости» в 2025 году

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Она описала, что в своем сне видела тяжелобольных людей, которым вводили большое количество лекарства, после чего они выздоравливали, становились красивее и моложе. По словам Мишиной, в ближайшие годы российские ученые смогут разработать препарат, способный лечить онкологические заболевания и другие неизлечимые на сегодняшний день болезни, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она также отметила, что это лекарство позволит продлить и улучшить качество жизни людей. В своем сновидении провидица видела, как врачи сообщают больным, что «мы спасем мир», и выразила надежду, что люди смогут жить более долгую и счастливую жизнь благодаря этому прорыву в науке.