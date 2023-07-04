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«Ростелеком» — партнер молодежи Дона

4 июля 2023, 14:44
Фото: «Ростелеком»
На празднике Дня молодежи «Ростелеком» выступил в качестве телеком-партнера молодежи всей Ростовской области. Организаторов мероприятий на площадках в донской столице и Таганроге национальный цифровой провайдер обеспечил стабильным доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с.

А для телемоста с участием губернатора региона Василия Голубева был подключен отдельный канал связи.

Главное действие прошло на территории парка «Левобережный», где «Ростелеком» ранее построил сеть Wi-Fi всех отдыхающих. Свой цифровой след во время мероприятия оставили около 12 тысяч гостей, которые скачали порядка 60 Гб и отправили почти 100 Гб данных.

— Еще на стадии строительства «Левобережного» мы позаботились о том, чтобы в парке был стабильный доступ в Интернет. На его территории есть Wi-Fi, а к шатрам через напольные кабель-каналы проложены отдельные оптоволоконные линии. Это позволяет организаторам использовать онлайн-инструменты, чтобы сделать мероприятия более зрелищными и интересными, не переживая о том, что скорость передачи данных снизится из-за большого числа абонентов», — сказал технический директор Ростовского филиала «Ростелекома» Юрий Руденко.

В Таганроге День молодежи прошел в парке имени Горького и собрал около 5 тысяч участников. Здесь организаторы подготовили разнообразные интерактивные выставки, творческие мастер-классы, танцевальные батлы, викторины и спортивные состязания.

— Когда я вижу, с какой энергией наши ребята берутся за выполнение задач, которые ранее казались невыполнимыми, я уверен в том, что мы будем жить в счастливой и процветающей стране. При этом правительство Ростовской области понимает, что необходимо создавать больше возможностей для самореализации молодых талантов. С 2024 года на поддержку молодежных инициатив в социальной сфере будет направляться по 10 миллионов рублей, которые будут распределены на двадцать грантов», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

На протяжении многих лет «Ростелеком» активно поддерживает социальные проекты Комитета по молодежной политике Ростовской области и его подразделения — агентства по развитию молодежных инициатив. Компания является традиционным партнером таких известных форумов, как «Молодая волна» и «Ростов», помогает формировать призовой фонд для празднования Дня студента, участвует в подготовке других развлекательных и образовательных мероприятий.

Найти информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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