«Ростелеком» — партнер молодежи Дона

На протяжении многих лет «Ростелеком» активно поддерживает социальные проекты Комитета по молодежной политике Ростовской области и его подразделения — агентства по развитию молодежных инициатив. Компания является традиционным партнером таких известных форумов, как «Молодая волна» и «Ростов», помогает формировать призовой фонд для празднования Дня студента, участвует в подготовке других развлекательных и образовательных мероприятий.