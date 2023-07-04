Ростов-на-Дону накрыло стеной дождя днем 4 июля

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Во вторник, 4 июля, в Ростове прошел мощный ливень, обещанный синоптиками. Стена дождя накрыла часть Западного жилого массива и центр города. По словам Telegram-канала «Тютина», всего за 10 минут ливня дождь затопил припаркованный на улице Пушкинской автомобиль.
Что творится на улицах Береговой, Донской и Сиверса, которые являются известными местами подтоплений, пока неизвестно. Очевидцы из центральных районов города сообщают о граде размером с горох.
Напоминаем, в Ростовской области действует штормовое предупреждение, а потому жителям необходимо быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу во время непогоды.