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Ростов-на-Дону накрыло стеной дождя днем 4 июля

4 июля 2023, 14:39
Фото: ТГ канал Это Ростов!
Ростов-на-Дону накрыло стеной дождя днем 4 июля
Ростов накрыло обещанным синоптиками ливнем 4 июля, об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

Во вторник, 4 июля, в Ростове прошел мощный ливень, обещанный синоптиками. Стена дождя накрыла часть Западного жилого массива и центр города. По словам Telegram-канала «Тютина», всего за 10 минут ливня дождь затопил припаркованный на улице Пушкинской автомобиль.

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Ростов-на-Дону накрыло стеной дождя днем 4 июля
Видео: ТГ канал Это Ростов!

Что творится на улицах Береговой, Донской и Сиверса, которые являются известными местами подтоплений, пока неизвестно. Очевидцы из центральных районов города сообщают о граде размером с горох.

Напоминаем, в Ростовской области действует штормовое предупреждение, а потому жителям необходимо быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу во время непогоды.

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