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Ростовчане сообщили о сбоях в работе телевидения и радио вечером 4 июля

4 июля 2023, 19:52
Фото: 1MI
Ростовчане сообщили о сбоях в работе телевидения и радио вечером 4 июля
Жители Ростова-на-Дону сообщают о неполадках в работе телевидения в вечернее время во вторник, 4 июля, информация появилась в телеграм-каналах.

Паблик «Это Ростов!» сообщил, что в Ростове в течение некоторого времени перестали работать телеканалы с обычных антенн. Кроме того, горожане сообщают о перебоях сотовой связи и в работе радио. При этом с Интернетом проблем в Ростове не наблюдается.

О неработающих телеканалах сообщили абоненты из разных районах города, а также из Батайска и Аксая.

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«НТВ антенна глючит, нет связи. Узнавала, атаки на спутник. И связь прерывается», — сообщила подписчица паблика. «Нет сигнала по всем каналам», «ТВ антенны не ловят и у меня тоже, но Интернет вроде работает», «Радио „Русское“ пропало в машине», — поделились проблемой другие комментаторы.

Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о запланированных работах на объектах филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети 17 июля.

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