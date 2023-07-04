Паблик «Это Ростов!» сообщил, что в Ростове в течение некоторого времени перестали работать телеканалы с обычных антенн. Кроме того, горожане сообщают о перебоях сотовой связи и в работе радио. При этом с Интернетом проблем в Ростове не наблюдается.