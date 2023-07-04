Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Паблик «Это Ростов!» сообщил, что в Ростове в течение некоторого времени перестали работать телеканалы с обычных антенн. Кроме того, горожане сообщают о перебоях сотовой связи и в работе радио. При этом с Интернетом проблем в Ростове не наблюдается.
О неработающих телеканалах сообщили абоненты из разных районах города, а также из Батайска и Аксая.
«НТВ антенна глючит, нет связи. Узнавала, атаки на спутник. И связь прерывается», — сообщила подписчица паблика. «Нет сигнала по всем каналам», «ТВ антенны не ловят и у меня тоже, но Интернет вроде работает», «Радио „Русское“ пропало в машине», — поделились проблемой другие комментаторы.
Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о запланированных работах на объектах филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети 17 июля.