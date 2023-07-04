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Ростовчане заявили о жутком запахе в районе набережной

4 июля 2023, 11:24
Фото: pxhere.com
Ростовчане заявили о жутком запахе в районе набережной
В Ростове-на-Дону в районе набережной появился неприятной запах от реки Дон, пожаловались местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Горожане показали на видео грязную воду рядом с набережной, в которой плавает смесь, похожая на водоросли с мусором. Они рассказали, что все это стало причиной неприятного запаха.

«Потому что это надо чистить, хотя бы иногда», — заявили пользователи в комментариях.

Мазутная пленка и жуткий запах появились на реке Дон в Ростове-на-Дону
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Видео: ТГ канал Это Ростов

«В Дону уже давно нельзя купаться… К сожалению», — написали горожане.

«Классный речной запах», — высказались местные жители.

Ранее жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове жильцы дома на Казахской просили спасти их от трупной вони.

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