Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Горожане показали на видео грязную воду рядом с набережной, в которой плавает смесь, похожая на водоросли с мусором. Они рассказали, что все это стало причиной неприятного запаха.
«Потому что это надо чистить, хотя бы иногда», — заявили пользователи в комментариях.
«В Дону уже давно нельзя купаться… К сожалению», — написали горожане.
«Классный речной запах», — высказались местные жители.
Ранее жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове жильцы дома на Казахской просили спасти их от трупной вони.