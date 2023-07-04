Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Сергей Дудкин рассказал, что с 2009 года в Ростовской области наблюдается увеличение солености Азовского моря из-за снижения объемов стоков пресной воды.
По словам зоолога, изменение солености повлиял на видовой состав Азовского моря, что спровоцировало перестройку системы ихтиоценоза и, соответственно, появления новых паразитов в биосфере моря и водоемов Ростовской области.
Сейчас угрозу для дончан представляют кошачья двуустка и лентец, которых можно подхватить при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы, например, щуки, окуня, сазана, карповых рыбах и недостаточно просоленной щучьей икры.
«Очаг, к сожалению, у нас расширяется. Ранее кошачья двуустка и описторхоз были достаточно редкими заболеваниями для нас. На Дону уже наблюдаются случаи описторхоза», — рассказал Сергей Дудкин.
Он добавил, что визуально тяжело определить зараженную рыбу, если вы только не видите ее в естественной среде обитания — в воде, где рыба конвульсивно бьется на поверхности и ведет себя нетипично.
Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, эксперт рекомендует пользоваться отдельными ножами и досками при подготовке рыбы к термической обработке, все приборы необходимо тщательно мыть немедленно после завершения приготовления. Кроме того, когда вы уже готовите рыбу, необходимо полностью обработать ее. На засолку потребуется от 10 до 14 дней. При варке рыба должна находиться к кипятке 20 минут. При жарке на рыбе должна появиться корочка, а само мясо должно быть без сукровицы и красноты.
Ранее в Ростовской области сообщили о массовой гибели рыбы.