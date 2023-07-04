Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, эксперт рекомендует пользоваться отдельными ножами и досками при подготовке рыбы к термической обработке, все приборы необходимо тщательно мыть немедленно после завершения приготовления. Кроме того, когда вы уже готовите рыбу, необходимо полностью обработать ее. На засолку потребуется от 10 до 14 дней. При варке рыба должна находиться к кипятке 20 минут. При жарке на рыбе должна появиться корочка, а само мясо должно быть без сукровицы и красноты.