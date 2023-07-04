Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Эту тему подняли на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Министр обсудил госконтракт на модернизацию самолета А-50, который заключили с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева.
«Эти летающие радары используют в спецоперации. Своевременная модернизация увеличит эффективность группировок войск в решении актуальных задач», — уточнил Шойгу.
Ранее Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.