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Сергей Шойгу поручил модернизировать в Таганроге летающие радары для СВО

4 июля 2023, 08:09
Фото: mil.ru
Сергей Шойгу поручил улучшить в Таганроге летающие радары для СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолета А-50 на территории ТАНКТ имени Бериева в Таганроге, сообщили в Минобороны.

Эту тему подняли на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Министр обсудил госконтракт на модернизацию самолета А-50, который заключили с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева.

Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
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Фото: mil.ru

«Эти летающие радары используют в спецоперации. Своевременная модернизация увеличит эффективность группировок войск в решении актуальных задач», — уточнил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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