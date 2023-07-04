В Ростове-на-Дону задержаны члены организованной группировки, занимающейся кражей боковых зеркал с дорогих машин. Фигуранты действовали в вечернее время, а украденные зеркала перепродавали в другой регион. Всего зарегистрировали семь краж на сумму около 400 тысяч рублей .