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Серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону

4 июля 2023, 09:57
Фото: 61.мвд.рф
Серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали двух человек, которые похищали зеркала с машин премиум-класса, сообщили в региональном УМВД.

В Ростове-на-Дону задержаны члены организованной группировки, занимающейся кражей боковых зеркал с дорогих машин. Фигуранты действовали в вечернее время, а украденные зеркала перепродавали в другой регион. Всего зарегистрировали семь краж на сумму около 400 тысяч рублей .

Полиция, изучая записи видеонаблюдения, выявила и задержала подозреваемых по месту жительства. Во время обыска в одной из квартир была найдена и изъята часть украденных зеркал. Остальное имущество оказалось продано, а деньги потрачены.

По делу ОПГ полиции в Ростове фигурантам предъявили обвинение в создании банды
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Серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону
Видео: 61.мвд.рф

По этим фактам возбуждены уголовные дела, один из подозреваемых заключен под стражу, другому назначен домашний арест.

Сейчас продолжается работа по выявлению других членов преступной группы и дополнительных фактов преступной деятельности.

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