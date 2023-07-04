Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
В Ростове-на-Дону задержаны члены организованной группировки, занимающейся кражей боковых зеркал с дорогих машин. Фигуранты действовали в вечернее время, а украденные зеркала перепродавали в другой регион. Всего зарегистрировали семь краж на сумму около 400 тысяч рублей .
Полиция, изучая записи видеонаблюдения, выявила и задержала подозреваемых по месту жительства. Во время обыска в одной из квартир была найдена и изъята часть украденных зеркал. Остальное имущество оказалось продано, а деньги потрачены.
По этим фактам возбуждены уголовные дела, один из подозреваемых заключен под стражу, другому назначен домашний арест.
Сейчас продолжается работа по выявлению других членов преступной группы и дополнительных фактов преступной деятельности.
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