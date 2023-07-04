Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Ожидается, что погода испортится в период с 13 до 15 часов, а осадки не прекратятся до 21 часа. Возможны ливни с грозами и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду.
Местных жителей попросили быть внимательными и осторожными. Добавим, что в области в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода с температурой до 38 градусов.
Жара спадет только на выходных, тогда снова могут начаться дожди.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.