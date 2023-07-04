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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града на 4 июля

4 июля 2023, 10:21
Фото: pxhere.com
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града на 4 июля
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за осадков, сообщили УМЧС по региону.

Ожидается, что погода испортится в период с 13 до 15 часов, а осадки не прекратятся до 21 часа. Возможны ливни с грозами и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду.

Местных жителей попросили быть внимательными и осторожными. Добавим, что в области в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода с температурой до 38 градусов.

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Жара спадет только на выходных, тогда снова могут начаться дожди.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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