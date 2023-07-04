Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Происшествие случилось в хуторе Камышев, где на ребенка упали ворота, из-за чего она скончалась на месте. По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.
Теперь «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» пообщалась с бабушкой погибшей и выяснила, что в тот день девочка гуляла вместе со сверстником. Они решили покататься на сетке ворот, как на гамаке.
«В какой-то момент ворота накренились и начали падать. Мальчик успел отпрыгнуть в сторону, а девочка — нет. Ее накрыло воротами», — сказано в сообщении.
Отмечается, что друг девочки вызвал скорую после случившегося.