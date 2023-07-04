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Стали известны подробности гибели ребенка из-за футбольных ворот в Ростовской области

4 июля 2023, 12:26
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Стали известны подробности гибели ребенка из-за футбольных ворот в Ростовской области
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка из-за падения на нее футбольных ворот, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в хуторе Камышев, где на ребенка упали ворота, из-за чего она скончалась на месте. По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.

Теперь «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» пообщалась с бабушкой погибшей и выяснила, что в тот день девочка гуляла вместе со сверстником. Они решили покататься на сетке ворот, как на гамаке.

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«В какой-то момент ворота накренились и начали падать. Мальчик успел отпрыгнуть в сторону, а девочка — нет. Ее накрыло воротами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что друг девочки вызвал скорую после случившегося.

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