Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
По информации Donday, в гараже в Морозовске нашли тело мужчины, которому были нанесены различные повреждения, включая черепно-мозговую травму. О теле стало известно утром 3 июля на улице Ленина.
«По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Ведется поиск подозреваемых», — пишет издание.
На данный момент детали этого происшествия уточняются. Официальной информации об этом не поступало.
Ранее в Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетоном.