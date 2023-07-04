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Труп мужчины с пробитой головой обнаружили в Морозовске в гараже 3 июля

4 июля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Труп мужчины с пробитой головой обнаружили в Морозовске в гараже 3 июля
В Ростовской области в одном из гаражей обнаружили тело человека с поврежденной головой, сообщают СМИ.

По информации Donday, в гараже в Морозовске нашли тело мужчины, которому были нанесены различные повреждения, включая черепно-мозговую травму. О теле стало известно утром 3 июля на улице Ленина.

«По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Ведется поиск подозреваемых», — пишет издание.

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На данный момент детали этого происшествия уточняются. Официальной информации об этом не поступало.

Ранее в Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетоном.

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