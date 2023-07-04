Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По словам эксперта, с начала 2023 года подержанные автомобили выросли в цене почти на треть.
«Самый пик в 2022 году, потом все немного устаканилось, цены опустились почти до прежнего уровня и теперь снова поползи вверх, в среднем, на 5-6% в месяц», — рассказал автоменеджер.
Он объяснил, что рост цен связан с увеличением спроса. Сильнее всего растут в цене подержанные иномарки, ведь многие автомобилисты отказываются от покупки таких авто «с конвейера» из-за их высокой цены или из-за отсутствия в автосалонах.
«Подорожание новых авто тоже играет свою роль: цены на Б\У поднимают, чтобы не образовался катастрофический разрыв, и чтобы компенсировать затраты на восстановление: импортные детали ведь тоже подорожали», — добавили эксперт.
Матвей Колесников отметил, что подержанные автомобили продолжат расти в цене в следующие три года, пока ситуация на рынке окончательно не стабилизируется и не будет налажен ввоз новых авто без значительных затрат на перевозку.
Ранее RostovGazeta писала о том, что похороны подорожают в Ростове-на-Дону с 5 октября.