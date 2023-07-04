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Цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти еще три года

4 июля 2023, 16:02
Фото: rostovgazeta.ru
Цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти в течении года
Экономический кризис и затруднения в поставке новых иномарок вызвали новую волну спроса на подержанные автомобили у ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал менеджер по продажам автомобилей одного из ростовских автосалонов Матвей Колесников

По словам эксперта, с начала 2023 года подержанные автомобили выросли в цене почти на треть.

«Самый пик в 2022 году, потом все немного устаканилось, цены опустились почти до прежнего уровня и теперь снова поползи вверх, в среднем, на 5-6% в месяц», — рассказал автоменеджер.

Он объяснил, что рост цен связан с увеличением спроса. Сильнее всего растут в цене подержанные иномарки, ведь многие автомобилисты отказываются от покупки таких авто «с конвейера» из-за их высокой цены или из-за отсутствия в автосалонах.

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«Подорожание новых авто тоже играет свою роль: цены на Б\У поднимают, чтобы не образовался катастрофический разрыв, и чтобы компенсировать затраты на восстановление: импортные детали ведь тоже подорожали», — добавили эксперт.

Матвей Колесников отметил, что подержанные автомобили продолжат расти в цене в следующие три года, пока ситуация на рынке окончательно не стабилизируется и не будет налажен ввоз новых авто без значительных затрат на перевозку.

Ранее RostovGazeta писала о том, что похороны подорожают в Ростове-на-Дону с 5 октября.

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