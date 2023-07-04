Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
«Bloknot-rostov» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что якобы это может коснуться экс-главы администрации района Константина Тихонова по делу о полицейском ОПГ. Он длительное время возглавлял управление торговли города.
«У московских следователей много вопросов к сотрудникам управления, которых, вероятно, могут проверить на причастность к этим схемам. Скорее всего Тихонов пока будет проходить по делу в качестве свидетеля», — уточнило издание.
Информация не подтверждена официально, а потому не может считаться достоверной. Данные уточняются.
Напомним, что Тихонов 3 июля ушел с поста главы Ленинского района. Ранее более 20 человек, в том числе полицейских, заподозрили в получении денег от магазинов, чтобы не привлекать их к ответственности за нарушения.