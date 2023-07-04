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Уголовное дело об ОПГ в полиции может коснуться экс-главы района в Ростове Тихонова

4 июля 2023, 06:38
Фото: rostov-gorod.ru
Уголовное дело об ОПГ в полиции может коснуться экс-главы района в Ростове Тихонова
Бывший представитель администрации Ленинского района Ростова-на-Дону может быть привлечен к уголовному делу, связанному с бандой полицейских, пишут СМИ.

«Bloknot-rostov» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что якобы это может коснуться экс-главы администрации района Константина Тихонова по делу о полицейском ОПГ. Он длительное время возглавлял управление торговли города.

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«У московских следователей много вопросов к сотрудникам управления, которых, вероятно, могут проверить на причастность к этим схемам. Скорее всего Тихонов пока будет проходить по делу в качестве свидетеля», — уточнило издание.

Информация не подтверждена официально, а потому не может считаться достоверной. Данные уточняются.

Напомним, что Тихонов 3 июля ушел с поста главы Ленинского района. Ранее более 20 человек, в том числе полицейских, заподозрили в получении денег от магазинов, чтобы не привлекать их к ответственности за нарушения.

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