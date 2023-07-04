Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
По словам эксперта, в отличие от Ростова, Краснодар демонстрирует рекордный прирост населения и славится своей туристической привлекательностью. Кроме того, город обходит соседа в плане досуга и отдыха.
Он рассказал, что в начале этого года краснодарские власти начали активно реализовывать программы по развитию города. Например, реконструировали центральную улицу Чапаева, а также планируют проект большой набережной.
«Также в городе хорошо и активно растут услуги общепита. Они развиваются по примеру Москвы и очень органично интегрируются в краснодарскую идентичность», — отмечает Куксенко.
Что касается Ростова, то его визуальное благоустройство проигрывает кубанской столице. По мнению урбаниста, набережную вдоль реки Дон «обошло толковое проектирование», а на территории города пустуют огромные незанятые площади, которые необходимо реконструировать.
Кроме того, в Краснодаре взяли вектор на исправление и адаптацию старого центра в современное русло, а в Ростове от этой концепции отошли.
При этом собеседник добавил, что властям обоих городов стоит в первую очередь решать вопросы, связанные с внутренней инфраструктурой, а не благоустройством. В пример он привел ливневые канализации, которые нуждаются в срочной модернизации.
Ранее урбанист предсказал судьбу исторического центра Ростова.