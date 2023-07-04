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Урбанист рассказал, почему Краснодар обошел Ростов по развитию

4 июля 2023, 16:57
Фото: 1MI
Краснодар превосходит Ростов-на-Дону по туристическому потенциалу и приросту населения, но проблемы, требующие незамедлительного вмешательства, существуют в обоих города, сообщил урбанист Николай Куксенко.

По словам эксперта, в отличие от Ростова, Краснодар демонстрирует рекордный прирост населения и славится своей туристической привлекательностью. Кроме того, город обходит соседа в плане досуга и отдыха.

Он рассказал, что в начале этого года краснодарские власти начали активно реализовывать программы по развитию города. Например, реконструировали центральную улицу Чапаева, а также планируют проект большой набережной.

«Также в городе хорошо и активно растут услуги общепита. Они развиваются по примеру Москвы и очень органично интегрируются в краснодарскую идентичность», — отмечает Куксенко.

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Что касается Ростова, то его визуальное благоустройство проигрывает кубанской столице. По мнению урбаниста, набережную вдоль реки Дон «обошло толковое проектирование», а на территории города пустуют огромные незанятые площади, которые необходимо реконструировать.

Кроме того, в Краснодаре взяли вектор на исправление и адаптацию старого центра в современное русло, а в Ростове от этой концепции отошли.

При этом собеседник добавил, что властям обоих городов стоит в первую очередь решать вопросы, связанные с внутренней инфраструктурой, а не благоустройством. В пример он привел ливневые канализации, которые нуждаются в срочной модернизации.

Ранее урбанист предсказал судьбу исторического центра Ростова.

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