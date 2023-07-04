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В Батайске пятилетняя девочка выпала из окна 3 июля

4 июля 2023, 11:25
Фото: pxhere.com
В Батайске пятилетняя девочка выпала из окна 3 июля
В Батайске маленький ребенок выпал из окна многоквартирного дома, сообщают СМИ.

Donday пишет, что инцидент случился 3 июля, когда ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате она не выдержала, из-за чего девочка выпала.

«Она ударилась о землю и получила серьезные травмы. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию», — сказано в сообщении.

Пациентка выпала из окна ЦГБ в Донецке Ростовской области
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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону парень спрыгнул с Ворошиловского моста ради новых ощущений. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Батайске разбился насмерть 37-летний пациент ЦГБ, выпавший из окна.

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