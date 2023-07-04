Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Donday пишет, что инцидент случился 3 июля, когда ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате она не выдержала, из-за чего девочка выпала.
«Она ударилась о землю и получила серьезные травмы. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию», — сказано в сообщении.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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