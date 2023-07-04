В России предлагают ввести требование по установке защитных средств на окнах

Адвокат Яна Воробьева отмечает, что законодательство не предусматривает механизмы контроля за исполнением такой обязанности. Она предлагает создать стандарт качества или ГОСТ для строительства новых домов, где устанавливаемые окна должны быть оснащены защитными механизмами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».