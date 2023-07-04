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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:02

В России предлагают ввести требование по установке защитных средств на окнах

4 июля 2023, 07:01
В России отсутствует обязательное требование к установке защитных средств на окнах, что приводит к повторяющимся случаям выпадения детей из окон.

Адвокат Яна Воробьева отмечает, что законодательство не предусматривает механизмы контроля за исполнением такой обязанности. Она предлагает создать стандарт качества или ГОСТ для строительства новых домов, где устанавливаемые окна должны быть оснащены защитными механизмами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ксения Мишонова, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, также поддерживает необходимость установки специальных устройств, делающих окна безопаснее для детей, и призывает к просветительской работе с населением.

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