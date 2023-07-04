В Ростове многодетную мать могут посадить на 20 лет за пачку чая с наркотиками

Егор утверждает, что полицейские, дескать, не составляли протоколов, не приглашали понятых и забрали их в отдел без проверки пачки с чаем. Более того, по словам мужчины, уже в отделе неизвестные люди в гражданской одежде убеждали его взять вину на себя, чтобы Ольгу отпустили домой. Тем временем женщина уже подписала бумаги, которые ей вручили.