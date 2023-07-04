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В Ростове многодетную мать могут посадить на 20 лет за пачку чая с наркотиками

4 июля 2023, 12:58
Фото: pxhere.com
В Ростове многодетную мать могут посадить на 20 лет за пачку чая с наркотиками
В Ростове инспекторы ППС задержали многодетную мать из Веселовского района, которая имела при себе пачку чая, заполненную мефедроном, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что в середине июня в Ростове сотрудники ППС задержали супружескую пару из Веселовского района, которая, по их словам, подобрала на улице Катаева пачку чая якобы с 250 граммами мефедрона.

Егор Колесников, супруг задержанной женщины, рассказал, что они с Ольгой прогуливались по улице, когда заметили запечатанную пачку чая. Супружеская пара предположила, что пачка выпала из чьего-то пакета с продуктами, а потому забрали чай себе. Уже через минуту к ним подъехали сотрудники полиции, которые забрали мобильные телефоны у пары.

Егор утверждает, что полицейские, дескать, не составляли протоколов, не приглашали понятых и забрали их в отдел без проверки пачки с чаем. Более того, по словам мужчины, уже в отделе неизвестные люди в гражданской одежде убеждали его взять вину на себя, чтобы Ольгу отпустили домой. Тем временем женщина уже подписала бумаги, которые ей вручили.

Фото: 1MI
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Уже позже в полиции подтвердили факт задержания многодетной матери, по официальной информации, у Ольги обнаружили коробку из-под чая с 250 граммами наркотиков. По мнению полицейских, женщина собиралась расфасовать их и сбыть в Ростове с помощью закладок. Если ее вина будет доказана — жительнице Веселовского района грозит до 20 лет тюрьмы.

Ее муж считает, что их с женой просто подставили, а потому отправил письма в прокуратуру, Следственный комитет и приемную президента.

Информация об обстоятельствах произошедшего пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области житель Новочеркасска получил из США посылку с наркотиками вместо заказанных биодобавок.

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