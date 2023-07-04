В Ростове на 33% увеличилось число осужденных с электронными браслетами

СКУ (электронный браслет) в круглосуточном режиме передает информацию о местонахождении подследственного лица с помощью системы ГЛОНАСС и GSM, подавая сигнал тревоги каждый раз, когда расстояние между носителем браслета и мобильным контрольным устройством превышает пять метров. Специалисты уточняют, что домашний арест при возможности оставаться дома и контактировать с близкими позволяют подозреваемым понять ценность свободы, а также приводят к осознанию того, к каким последствиям может привести нарушение закона.