В Ростове на 33% увеличилось число осужденных с электронными браслетами

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Газета «Молот» рассказала, что в настоящий момент в Первомайском районе Ростова под наблюдением полиции и домашним арестом находятся 23 лица, вынужденные носить электронные браслеты для контроля за перемещениями фигуранта дела. При этом ношение электронных браслетов в качестве ограничительной меры все чаще применяют суды: только за последние три месяца подобную меру применили в отношении семи подконтрольных граждан.
СКУ (электронный браслет) в круглосуточном режиме передает информацию о местонахождении подследственного лица с помощью системы ГЛОНАСС и GSM, подавая сигнал тревоги каждый раз, когда расстояние между носителем браслета и мобильным контрольным устройством превышает пять метров. Специалисты уточняют, что домашний арест при возможности оставаться дома и контактировать с близкими позволяют подозреваемым понять ценность свободы, а также приводят к осознанию того, к каким последствиям может привести нарушение закона.
Ранее в Ростове задержали 10 человек, подозреваемых в отмывании денег.