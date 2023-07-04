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В Ростове на 33% увеличилось число осужденных с электронными браслетами

4 июля 2023, 13:01
Фото: pxhere.com
В Ростове на 33% увеличилось число осужденных с электронными браслетами
В Ростове с начала года на треть выросло число заключенных, которые носят электронные браслеты под домашним арестом, подробностями поделились донские СМИ.

Газета «Молот» рассказала, что в настоящий момент в Первомайском районе Ростова под наблюдением полиции и домашним арестом находятся 23 лица, вынужденные носить электронные браслеты для контроля за перемещениями фигуранта дела. При этом ношение электронных браслетов в качестве ограничительной меры все чаще применяют суды: только за последние три месяца подобную меру применили в отношении семи подконтрольных граждан.

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СКУ (электронный браслет) в круглосуточном режиме передает информацию о местонахождении подследственного лица с помощью системы ГЛОНАСС и GSM, подавая сигнал тревоги каждый раз, когда расстояние между носителем браслета и мобильным контрольным устройством превышает пять метров. Специалисты уточняют, что домашний арест при возможности оставаться дома и контактировать с близкими позволяют подозреваемым понять ценность свободы, а также приводят к осознанию того, к каким последствиям может привести нарушение закона.

Ранее в Ростове задержали 10 человек, подозреваемых в отмывании денег.

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