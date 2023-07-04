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В Ростове-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 млн рублей ущерба от мятежа

4 июля 2023, 13:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 млн рублей ущерба от мятежа
В Ростове-на-Дону не планируют взыскивать с ЧВК «Вагнер» размер ущерба, который был нанесен городу во время мятежа, сообщают СМИ.

В частности, об этом сообщает издание «Подъем», но официальной информации не появлялось, она уточняется. Говорится, что деньги на ремонтные работы якобы выделены из городского бюджета.

«Ремонт дорог и тротуаров оценили в сумму 28,8 миллиона рублей, восстановление коммунальной техники — 63,7 миллиона. Сейчас восстановительные дорожные работы выполнены на 100%. А по ремонту машин все в процессе», — сказано в сообщении.

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Издание уточнило, что деньги взяли из городского бюджета и сейчас нет планов, чтобы их взыскать.

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли на военной технике в город и пробыли там в течение дня. Это привело к повреждению дорог. Что касается спецтехники, то выставляли в качестве барьеров.

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