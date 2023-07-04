Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В частности, об этом сообщает издание «Подъем», но официальной информации не появлялось, она уточняется. Говорится, что деньги на ремонтные работы якобы выделены из городского бюджета.
«Ремонт дорог и тротуаров оценили в сумму 28,8 миллиона рублей, восстановление коммунальной техники — 63,7 миллиона. Сейчас восстановительные дорожные работы выполнены на 100%. А по ремонту машин все в процессе», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что деньги взяли из городского бюджета и сейчас нет планов, чтобы их взыскать.
Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли на военной технике в город и пробыли там в течение дня. Это привело к повреждению дорог. Что касается спецтехники, то выставляли в качестве барьеров.