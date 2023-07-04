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В Ростове-на-Дону парень спрыгнул с Ворошиловского моста ради новых ощущений

4 июля 2023, 04:50
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону спрыгнул с Ворошиловского моста в реку Дон, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина упал с моста в реку Дон. Сотрудники патрульной службы прибыли на место происшествия, к этому моменту 22-летний парень был на берегу. Выяснилось, что он самостоятельно прыгнул в воду, чтобы получить новые ощущения.

Пациент выпал из окна больницы в Донецке в Ростовской области
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После этого полицейские передали молодого человека врачам скорой помощи и провели с ним профилактическую беседу. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее пациент выпал из окна больницы в Донецке в Ростовской области.

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