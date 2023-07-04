Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В полицию поступило сообщение о том, что мужчина упал с моста в реку Дон. Сотрудники патрульной службы прибыли на место происшествия, к этому моменту 22-летний парень был на берегу. Выяснилось, что он самостоятельно прыгнул в воду, чтобы получить новые ощущения.
После этого полицейские передали молодого человека врачам скорой помощи и провели с ним профилактическую беседу. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее пациент выпал из окна больницы в Донецке в Ростовской области.