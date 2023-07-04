В Ростовской области 3 июля под Семикаракорском утонул 10-летний мальчик

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Сотрудники ведомства сообщили, что с начала купального сезона в Ростовской области утонули 19 человек, трое из них — несовершеннолетние.
В понедельник, 3 июля, в станице Кочетовской прервалась жизнь 10-летнего мальчика, который купался в Дону с друзьями. Обратное течение утащило его и не позволило выплыть.
Спасатели напоминают дончанам, что обратное течение очень опасно, поскольку способно утянуть даже человека, стоящего по пояс в воде, и унести от берега. Оно очень опасно, поскольку его невозможно заметить на поверхности глади воды.
Купальщикам, попавшим в обратное течение, рекомендуют расслабиться и оценить обстановку вокруг себя, а также не поддаваться панике, пытаясь вернуться к берегу по той же траектории. Лучшим выходом будет переждать течение, отплыть в сторону, после чего направиться к берегу.
Ранее в Ростовской области сообщили, что с середины мая в донских водоемах утонули шесть детей.