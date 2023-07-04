В Ростовской области 3 июля под Семикаракорском утонул 10-летний мальчик

Купальщикам, попавшим в обратное течение, рекомендуют расслабиться и оценить обстановку вокруг себя, а также не поддаваться панике, пытаясь вернуться к берегу по той же траектории. Лучшим выходом будет переждать течение, отплыть в сторону, после чего направиться к берегу.